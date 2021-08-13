إصابة 7270 شخص بكورونا في إيطاليا خلال يوم
AzerTAg.az
١٣.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٤]
روما، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 7270 شخص خلال الأسبوع الماضي وبلغ العدد الاجمالي 4 ملايين و420 ألف و429 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج ان إصابات كورونا في إيطاليا تواصل الارتفاع من جديد. وبلغت حصيلة الوفيات من مرض كوفيد - 19 منذ بدء الجائحة 128 ألف و334 شخص، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.
وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 352.
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