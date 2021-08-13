كندا ترسل قوات خاصة لإخلاء سفارتها في كابول

باكو، 13 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سترسل قوات خاصة إلى أفغانستان لإجلاء مواطنيها من السفارة الكندية في العاصمة كابل وإغلاقها.

أفادت وكالة اذرتاج انه لم يتم الإعلان عن رقم المجموعة المراد إرسالها بعد.

سيتم إرسال حوالي 3000 جندي أمريكي إلى العاصمة الأفغانية في اليومين المقبلين.