إصابة 5579 شخص بكوفيد 19 في جورجيا خلال اليوم الأخير

تبليسي، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل إصابات كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 5579 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 477 ألف و264 شخص.

قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 6371 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 417 ألف و13 مصابا من الوباء.