ارتفاع حالات وفاة من كوفيد 19 الى 100 ألف في إيران

طهران، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 29 ألفا و700 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 4 ملايين و389 ألف و85 شخص.

تم تسجيل 466 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 97 ألفا و208 شخص.

تعافى أكثر من 3 ملايين و700 ألف و828 مصاب تمام وترخصوا.

يستمر تطعيم السكان في إيران.