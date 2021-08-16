زلزال بقوة 4.1 درجات في جورجيا

تبليسي، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل الوطنية الجورجية أن مركز الهزات الأرضية وقع على أراضي قرية سامبا بمنطقة دمانيسي الجورجية في الساعة 23:42 بالتوقيت المحلي في 15 أغسطس.

يذكر ان هذا يعد خامس زلزال يقع في جنوب غرب جورجيا في الأسابيع الأخيرة.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.