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    الولايات المتحدة ترسل 1000 جندي إضافي إلى أفغانستان

    ١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥‎١]

    باكو، 16 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سيقوم البنتاغون بإرسال ألف جندي آخر إلى العاصمة الأفغانية كابول للمساعدة في إجلاء الأمريكيين.

    أفادت وكالة اذرتاج ان عدد القوات الأمريكية في أفغانستان سيصل إلى 6000.

    استولت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول دون قتال. غادر الرئيس أشرف غني البلاد. ستسيطر طالبان على العاصمة في غضون ساعات.

    AZERTAG.AZ :الولايات المتحدة ترسل 1000 جندي إضافي إلى أفغانستان
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