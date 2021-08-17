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    سياسة


    بدء زيارة ممثلي الشتات الأذربيجانية الى شوشا

    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٠]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تنظم لجنة الدولة للعمل مع المغتربين بانتظام زيارات لممثلي الشتات والصحفيين والعلماء الأجانب إلى شوشا وكذلك إلى المناطق المحررة الأخرى وتلعب هذه الزيارات دورا لا بديل لها في إعلام المجتمع الدولي. نظمت اللجنة زيارة إلى مدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الارمني في 17 أغسطس من قبل المجموعة الثانية من ممثلي الشتات الموجودين حاليا في أذربيجان.

    الزيارة تحت شعار "نحن في شوشا بقوة قبضة من حديد" هي واحدة من أهم الأحداث في تاريخ الشتات الأذربيجانية.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة ان ممثلي الشتات سيزورون الساحة الرئيسية في مدينة شوشا - عاصمة الثقافة الأذربيجانية "بازارباشي" ومضمار شوشا (جيدير دوزو) والمكان الذي تم فيه توقيع بيان شوشا ومنزل خورشيدبانو ناتاوان وعين "خان قيزي" وبوابة كنجه ومساجد ساعتلي وأشاغي ويوخاري جوهرأغا وغيرها من الأماكن الهامة.

    ويشارك 102 من ممثلي الشتات من 26 دولة في الزيارة الثانية لممثلي الشتات الأذربيجاني إلى قاراباغ. وستنظم لجنة الدولة للعمل مع المغتربين زيارات للصحفيين الأجانب وممثلي الشتات إلى قاراباغ.

     

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة ممثلي الشتات الأذربيجانية الى شوشا
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