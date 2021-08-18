وفاة 49 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

تبليسي، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 5914 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 496 ألف و376 شخص.

توفي 6532 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 432 الف و506 مصاب من الوباء.