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    تعيين وزير جديد للخارجية في أرمينيا

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٤]

    تبيليسي، 19 أغسطس، أذرتاج

    عيّن وزير جديد لوزارة الخارجية في أرمينيا.

    أفادت أذرتاج عن صحافة أرمينيا أن رئيس البلد أرمن ساركيسيان عيّن رئيس البرلمان السابق أرارات ميرزويان وزيرا للخارجية الارمينية.

    يذكر أن ميرزويان من مواليد 1979م في اريفان وتخرج من جامعة اريفان الحكومية من كلية التأريخ.

    وانتخب نائبا للبرلمان الارميني فترة 2017/2018م وتولي منصب نائب رئيس الوزراء فترة 2018/2019م.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :تعيين وزير جديد للخارجية في أرمينيا
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