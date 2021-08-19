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    جورجيا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٨]

    تبليسي، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سجلت رقما قياسيا يوميا للإصابات والوفيات من فيروس كورونا منذ ظهور الجائحة العام الماضي في جورجيا، بلغ عددها 4921 حالة إصابة جديدة خلال يوم، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 501 الف و297 شخص.

    وسجلت 58 وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6590 وفاة.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا
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