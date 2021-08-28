دول رابطة الدول المستقلة تبحث الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

منسك، 28 أغسطس، أذرتاج

عقد اجتماع تشاوري مكرس لمسألة الاعتراف المتبادل بشهادات وما يعادلها من الوثائق تثبت التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين بلدان رابطة الدول المستقلة.

وتبادل المشاركون في الاجتماع التشاوري المنعقد بمبادرة وزارة الصحة البلاروسية لدى مقر اللجنة التنفيذية للرابطة في مدينة مينسك الاراء حول التدابير المتخذة الرامية الى التصدي لانتشار الوباء وتطعيم الاهالي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقواعد العبور الحدودية وتجربة الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم بين الدول.

واشار مسؤولو الوزارات والادارات ذات الصلة في الاجتماع الى اعارتهم اهتماما بالاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم مؤكدين على ضرورة بحث مفصل للمسألة.