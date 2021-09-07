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    سياسة


    باكو وكييف تستعدان لتوقيع اتفاقية "المدينتين المتآخيتين"

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٠]

    باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)

    يجري العمل على اعداد النسخة النهائية من اتفاقية "صفة المدينتين المتآخيتين" بين باكو وكييف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن ديوان عمدة مدينة كييف ان هذه الاتفاقية سترتقي بالعلاقات بين المدينتين الى مستوى جديد. يقال ان اتفاقية التعاون بين باكو وكييف سارية من عام 1997 حتى الآن. ان الاتفاقية المزمع توقيعها ستعزز التعاون في مجالات التجارة والثقافة والسياحة بين المدينتين وستستجيب لتحديات جديدة.

     

    AZERTAG.AZ :باكو وكييف تستعدان لتوقيع اتفاقية "المدينتين المتآخيتين"
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