انطلاقا من أذربيجان.. الإيسيسكو تبدأ برنامجها لتدريب الشباب في مجال التكنولوجيا والابتكار

باكو، 15 سبتمبر (اذرتاج)

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان، واللجنة الوطنية الأذربيجانية للتربية والعلوم والثقافة، ومدرسة باكو العليا للنفط، ومؤسسة "الفضاء الجديد للابتكار"، برنامجا لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، يتضمن معسكرا تدريبيا لمدة يومين، ودورة مكثفة تستمر ستة أسابيع لتطبيق ما تلقوه من تدريبات لبدء أعمالهم الخاصة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة في 10 دول أخرى من أعضاء الإيسيسكو، إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في العالم الإسلامي، وتعزيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وإطلاق أكثر من 150 شركة بحلول نهاية عام 2025، حيث ستختار لجنة تحكيم خاصة أفضل ثلاث فرق قدمت مشاريع من كل دولة للمشاركة في المرحلة النهائية، لتقديم أفكار المشاريع أمام عدد من المؤسسات المانحة والمستثمرين، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذها.

وفي كلمته المصورة، التي تم بثها خلال حفل إطلاق البرنامج يوم الأحد (12 سبتمبر 2021) في العاصمة الأذربيجانية باكو، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز مهارات الشباب حديثي التخرج بالعالم الإسلامي، ودعم النساء، ذلك أن المنظمة تؤمن بقدرات الشباب والنساء الإبداعية الكفيلة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد السيد النور علييف، النائب الأول لوزير الثقافة في جمهورية أذربيجان، قوة العلاقات بين الإيسيسكو وأذريبيجان في العديد من المجالات، راجيا التوفيق للمشاركين. وأشاد السيد المار قاسيموف، عميد مدرسة باكو العليا للنفط، بالجهود التي تقوم بها الإيسيسكو لمساندة دول العالم الإسلامي، ومن بينها أذربيجان، مؤكدا أهمية البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه 23 فريقا.

وفي مداخلته أبرز الدكتور شريف، المستشار بقطاع العلوم والتكنولوجيا في الإيسيسكو، المستوى الرفيع للتعاون بين المنظمة وأذريبيجان، مؤكدا أن البرنامج يتضمن عدة مراحل وسيتواصل تنفيذه في 10 دول أخرى.

يُذكر أن هذا البرنامج هو أحد تطبيقات رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تتبنى تعزيز استفادة دول العالم الإسلامي من القدرات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة. وتركز المرحلة الأولى من البرنامج على بناء قدرات الشباب المشاركين في مجالات نماذج الأعمال، وكيفية إنجاز أبحاث السوق، حيث سيشمل مبدئيًا خمس قطاعات هي: الزراعة، والإعلام الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والترفيه والألعاب، والسياحة وتكنولوجيا الأغذية.