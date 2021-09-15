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    علم وتعليم


    المدارس الأذربيجانية تستقبل 158 ألف و608 طفل للصف الأول الابتدائي في هذه السنة الدراسية

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٦]

    باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)

    يتوقع دراسة مليون و589 الف و829 شخص في مؤسسات التعليم العام في الجمهورية خلال هذه السنة الدراسية الجديدة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المدارس العامة في أذربيجان ستستقبل 158 ألف و608 تلميذ وتلميذة في الصف الأول الابتدائي، و132 ألف و881 تلميذ وتلميذة في آخر الصف المتوسط و91 ألف و538 تلميذ وتلميذة في آخر الصف الثانوي.

    حاليا تعمل في الجمهورية 309 مدرسة ابتدائية ، 3333 مدرسة متوسطة تامة ، 775 مدرسة عامة، 13 مدرسة متوسطة عامة خاصة، 5 مدارس متوسطة تامة مسائية وصباحية، كذلك 64 مدرسة ليسيوم، 54 ليسيوم، 15 جمنازيوم و16 جمنازيوم مسائية تكاملية، مدرسة مسائية تكاملية، اجماليا 4435 مدرسة.

    طبع 270 نوع من الكتب المدرسية لمؤسسات التعليم العام للاستفادة في السنة الدراسية الجديدة.

     

    AZERTAG.AZ :المدارس الأذربيجانية تستقبل 158 ألف و608 طفل للصف الأول الابتدائي في هذه السنة الدراسية
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