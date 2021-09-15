"الخليج" الإماراتية: "خورشيد بانو.. أيقونة الشعر الأذري"

باكو، 15 سبتمبر (أذرتاج)

نشرت صحيفة "الخليج" بالامارات العربية المتحدة مقالا عن جناح أذربيجان والشاعرة الأذربيجانية القراباغية الشهيرة خورشيد بانو ناتاوان. تعيد وكالة اذرتاج نشر المقال:

"من الأجنحة التي تسترعي انتباه زائر معرض إكسبو 2020 جناح أذربيجان، هذا البلد العريق ذو التراث الضارب في التاريخ. وأذربيجان اليوم دولة متطورة فيها الكثير من الطاقات العلمية التي أفادت الدولة من خلال الكثير من المشاريع، خاصة في مجال الطاقة الشمسية والطاقة الحيوية والمتجددة.

يتوقف زائر جناح أذربيجان عند سقف مصمم على شكل ورقة شجر تشير إلى عملية الطاقة اللانهائية، حيث تحوّل كل ورقة طاقة الشمس إلى طاقة حيوية.

وأذربيجان هي دولة تقع في منطقة القوقاز في أوراسيا، على مفترق الطرق بين أوروبا الشرقية وآسيا الغربية، ويحدها بحر قزوين إلى الشرق وروسيا من الشمال وجورجيا إلى الشمال الغربي وأرمينيا إلى الغرب وإيران في الجنوب.

عاصمة أذربيجان هي باكو، وهي من أكبر مدنها ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ولأذربيجان علاقات دبلوماسية مع 158 دولة حتى الآن.

أذربيجان اليوم دولة متقدمة في كل أشكال الفنون المعاصرة المعروفة من عمارة ومسرح وباليه وموسيقى ورقص شعبي وفنون أدائية تجمع بين ثقافات الشرق والغرب، حيث يمتلك الأذريون ثقافة غنية متميزة ينتمي جزء كبير منها للفنون الزخرفية والتطبيقية.

الشعر قوة معرفية

خورشيد بانو ناتافان، هي شاعرة أذرية، بل من أفضل الشعراء الغنائيين في بلدها، عرفت بحبها للأعمال الخيرية، هي ابنة مهديجولو خان، آخر حكام كاراباخ خانات (1748-1822)، ولدت في 15 أغسطس/ آب 1832 في شوشا، وهي بلدة تقع في ناجورنو كاراباخ الحالية، والدتها هي بدير جاهان بيجوم (1802-1861). وكانت الطفلة الوحيدة للأسرة المنحدرة من بانا علي خان، والوريثة الوحيدة لخان كاراباخ، عرفت لعامة الناس باسم «ابنة خان» واسمها خورشيد بانو، ويعني «سيدة الشمس».

بعد وفاة والدها، ورثت مساحات شاسعة من الأراضي، وهي في سن 14 عاماً ووضعت تحت رعاية عمتها جوهر آغا التي علمتها الموسيقى والشعر والرسم.

أسست ناتافان ورعت الجمعيات الأدبية الأولى في شوشا وفي كل أذربيجان. وأطلقت على واحدة منها (مجلس الأنس أو جمعية الأصدقاء)، وتأسست عام 1864 وأصبحت ذات شعبية خاصة، وتركز على الشعر بوصفه قوة معرفة وثقافية هائلة.

وكانت النزعة الإنسانية واللطف والصداقة والحب هي الموضوعات الرئيسية لأشعار ناتافان الغنائية."