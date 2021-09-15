الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي"

طشقند، 15 سبتمبر (أذرتاج)

اقيم في مجمع إيتشان قالا التذكاري حفل افتتاح الفعاليات بمناسبة "إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي".

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب رئيس الوزراء الاوزبكي وزير السياحة والرياضة عزيز عبد الحكيموف ووزير الثقافة الاوزبكي آزادبك نظربيكوف ووزراء ثقافة البلدان الأعضاء في تركصوي نائب الأمين العام لتركصوي بلال جاكيجي ونائب الأمين العام ليونسكو غابريلا راموس ورئيس الاكاديمية التركية دارخان كاديرالي ورجالات الثقافة والادباء وغيرهم من الشخصيات البارزة.

قال عزيز عبد الحكيموف في كلمته الافتتاحية ان اكثر من 300 ممثل من اكثر من 60 بلدا يشاركون في هذا الحدث.

في اطار الحفل، افتتح معرض الصور لـ"عواصم الثقافة للعالم التركي" وعرضت أزياء شعبية اوزبكية فضلا عن الحفل الموسيقي بمشاركة اكثر من 300 فنان وموسيقار.