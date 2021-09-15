  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي"

    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٣]

    طشقند، 15 سبتمبر (أذرتاج)

    اقيم في مجمع إيتشان قالا التذكاري حفل افتتاح الفعاليات بمناسبة "إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي".

    أفادت وكالة أذرتاج ان نائب رئيس الوزراء الاوزبكي وزير السياحة والرياضة عزيز عبد الحكيموف ووزير الثقافة الاوزبكي آزادبك نظربيكوف ووزراء ثقافة البلدان الأعضاء في تركصوي نائب الأمين العام لتركصوي بلال جاكيجي ونائب الأمين العام ليونسكو غابريلا راموس ورئيس الاكاديمية التركية دارخان كاديرالي ورجالات الثقافة والادباء وغيرهم من الشخصيات البارزة.

    قال عزيز عبد الحكيموف في كلمته الافتتاحية ان اكثر من 300 ممثل من اكثر من 60 بلدا يشاركون في هذا الحدث.

    في اطار الحفل، افتتح معرض الصور لـ"عواصم الثقافة للعالم التركي" وعرضت أزياء شعبية اوزبكية فضلا عن الحفل الموسيقي بمشاركة اكثر من 300 فنان وموسيقار.

    AZERTAG.AZ :الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٠٢]
    "الخليج" الإماراتية: "خورشيد بانو.. أيقونة الشعر الأذري"
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:١٥‎]
    انطلاقا من أذربيجان.. الإيسيسكو تبدأ برنامجها لتدريب الشباب في مجال التكنولوجيا والابتكار
    ١٤.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٤]
    محمية إيتشري شهر ومؤسسة كتارا توقعان على مذكرة تفاهم
    ١٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٧]
    آفاق جديدة للتعاون بين الإيسيسكو وأذربيجان ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات
    الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي" الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي" الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي" الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي" الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي" الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي" الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي"