بدء زيارة وفد منظمة أمناء المظالم للتعاون الاسلامي لمدينة شوشا المحررة

شوشا المحررة، 16 أيلول، أذرتاج

بدأت زيارات تقصي الحقائق لوفد منظمة امناء المظالم لمنظمة التعاون الاسلامي الوافد الى أذربيجان تلبية لدعوة امينة المظالم الأذربيجانية لدى اراضي البلد المحررة من الاحتلال الارميني.

أفادت أذرتاج أن الوفد المترأس من قبل رئيس منظمة امناء المظالم للتعاون الاسلامي كبير امناء المظالم في تركيا شرف مالكوتش وصل 16 أيلول اليوم الى مدينة شوشا المحررة.

إن الوفد الذي يتضمن كذلك مستشار الامين العام للمنظمة محمد جاود غني يتعرف ميدانيا على الحقائق الخاصة بتدمير أرمينيا آثار الشعب الأذربيجاني التاريخية والثقافية.