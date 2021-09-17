وفد أمناء مظالم التعاون الإسلامي يصل الى أغدام

أغدام المحررة، 17 أيلول، أذرتاج

بدأت زيارة تقصي الحقائق في أغدام المحررة من الاحتلال الارميني لوفد منظمة امانة المظالم لمنظمة التعاون الاسلامي المترأس من قبل رئيس المنظمة المرافق من جانب مستشار الامين العام للمنظمة تلبية لدعوة امينة المظالم الأذربيجانية سبينة علييفا.

قال مراسل أذرتاج في أغدام المحررة إن الوفد يتقصي الحقائق بشأن حالات التخريب المرتكبة من قبل أرمينيا ضد أذربيجان ويتعرف على حقائق تدمير الاثار التاريخية والثقافية والقضاء عليها.