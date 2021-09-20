تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور
AzerTAg.az
٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]
باكو، 20 أيلول، أذرتاج
دشن سبيل سقي الماء ببلدة بناء في حي خزر للعاصمة باكو تخليدا لذكرى شهيد الحرب الوطنية الملازم محمد زمانلي.
وبدأ حفل التدشين بعزف النشيد الوطني واحييت ذكرى شهداء الوطن الغالي بالوقوف لدقيقة حداد.
بعد تدشين سبيل الشهيد زار ممثلو المجتمع المدني مدفن الشهيد ووضعوا باقات من الزهور امامه وأهدوا ثواب القاتحة لروحه الطاهرة.
يذكر أن الشهيد زمانلي خاض نضالا في المعارك المندلعة باتجاه محافظة فضولي 27 سبتمبر عام 2020م قائدا وحدته المدفعية واتسشهد بانفجار قذيفة هاون اطلقها العدو الارميني.
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