  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور

    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]

    باكو، 20 أيلول، أذرتاج

    دشن سبيل سقي الماء ببلدة بناء في حي خزر للعاصمة باكو تخليدا لذكرى شهيد الحرب الوطنية الملازم محمد زمانلي.

    وبدأ حفل التدشين بعزف النشيد الوطني واحييت ذكرى شهداء الوطن الغالي بالوقوف لدقيقة حداد.

    بعد تدشين سبيل الشهيد زار ممثلو المجتمع المدني مدفن الشهيد ووضعوا باقات من الزهور امامه وأهدوا ثواب القاتحة لروحه الطاهرة.

    يذكر أن الشهيد زمانلي خاض نضالا في المعارك المندلعة باتجاه محافظة فضولي 27 سبتمبر عام 2020م قائدا وحدته المدفعية واتسشهد بانفجار قذيفة هاون اطلقها العدو الارميني.

     

     

    AZERTAG.AZ :تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
    د. ماجدة بهلول عبد الهادي علي تكتب: شاعر وحكيم من أرض النار… نظامي كنجوى
    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٦]
    حفل ازاحة الستار عن تمثال الشاعر الحكيم الأذربيجاني نظامي الكنجوي في أوكرانيا
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
    الاحتفال بـ"إعلان خيوة عاصمة الثقافة للعالم التركي"
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٠٢]
    "الخليج" الإماراتية: "خورشيد بانو.. أيقونة الشعر الأذري"
    تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور