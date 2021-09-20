تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في بلدة بناء للعاصمة – صور

وفد أمناء مظالم التعاون الإسلامي يواصل بعثة تقصي الحقائق في ترتر المنكوبة باستهداف أرمينيا بالصواريخ الباليستية

تعرف الوفد على نصب "مراغة 150" المنصوب من قبل أرمينيا في قراباغ لذكرى تهجيرهم الى قراباغ