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    ازاحة الستار عن نصب "القبضة الحديدية" في محمية قلعة التاريخية ألأثنوغرافية

    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]

    قلعة، باكو، 22 أيلول، أذرتاج

    نظم حفل ازاحة الستار عن نصب "القبضة الحديدية" بمناسبة الذكرى السنوية الواحدة للحرب الوطنية في اراضي مجمع متاحف محمية قلعة الحكومية التأريخية الأثنوغرافية التابعة لمركز "إيتشري شهر" المتحفي 21 أيلول.

    صانع نصب "القبضة الحديدية" هو النحات الهاوي مشارك الحرب الوطنية ايلفين منافوف الذي قلد بوسامي "مشارك الحرب الوطنية" و"من اجل تحرير كلبجار".

    والنصب مصنوع من الحديد المطلي بالكروم ومكتوب على قاعدته "قراباغ هي أذربيجان!" بجانب "خاري بلبل" رمز نصر جيش أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :ازاحة الستار عن نصب "القبضة الحديدية" في محمية قلعة التاريخية ألأثنوغرافية
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    ازاحة الستار عن نصب "القبضة الحديدية" في محمية قلعة التاريخية ألأثنوغرافية ازاحة الستار عن نصب "القبضة الحديدية" في محمية قلعة التاريخية ألأثنوغرافية ازاحة الستار عن نصب "القبضة الحديدية" في محمية قلعة التاريخية ألأثنوغرافية ازاحة الستار عن نصب "القبضة الحديدية" في محمية قلعة التاريخية ألأثنوغرافية