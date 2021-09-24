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    حجم الكهرباء التي تصدرها أذربيجان إلى الدول المجاورة

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥‎١]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بلغت صادرات الطاقة الكهربائية في البلاد 971.9 ملايين كيلوواط / ساعة خلال 8 أشهر.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الصادرات زادت بمقدار 142.2 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تم تصدير 238.9 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء إلى إيران و164.1 مليون كيلوواط / ساعة إلى تركيا و63.7 مليون كيلوواط / ساعة إلى روسيا و505.2 مليون كيلوواط / ساعة إلى جورجيا.

    بلغت واردات الكهرباء 110.6 مليون كيلوواط / ساعة في الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري. تم استيراد 22.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من إيران و63.5 مليون كيلوواط / ساعة من روسيا و24.7 مليون كيلوواط / ساعة من جورجيا.

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