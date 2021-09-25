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    ثقافة


    أذربيجان تشارك في مهرجان السينما الدولي في أوزبكستان

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٢]

    طشقند، 25 سبتمبر (أذرتاج)

    سيقام في طشقند مهرجان السينما الدولي "درة طريق الحرير" من 28 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

    أفادت وكالة اذرتاج ان ممثلي أذربيجان سيشاركون في المهرجان الذي ستعرض فيه 150 فيلم.

    سيحضر المهرجان 350 ضيف من 14 بلدا.

    سيقام في اطار المهرجان يوم الأفلام الأذربيجانية التي ستعرض في مدن طشقند وخيوه ونوكوس باوزبكستان.

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