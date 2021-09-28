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    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد

    ٢٨.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٠]

    تبيليسي، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 2185 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 609 ألف و340 شخص.

    إن 8884 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 580 الف و891 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
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