رئيس تركيا يزور روسيا

أنقرة، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة متوجهاً إلى روسيا بوفد كبير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الجماهيرية التركية ان رئيس تركيا سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

يذكر أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سوتشي أصبحت من أكثر القضايا السياسية التي نوقشت في الأسبوع الأخير. يعتقد الخبراء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتخذان عددا من القرارات المهمة المتعلقة بسوريا وليبيا وأفغانستان وجنوب القوقاز خلال هذه الزيارة.