زلزال قوي في إيران

طهران، 4 أكتوبر (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 5.7 درجات بمقياس ريختر في ولاية جهارماهال بختياري الإيرانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدى جامعة طهران ان الزلزال وقع على عمق 10 كلومترات.

أدت الهزات الأرضية الى انهيارات في منطقتي كورهانغ وجالكيرد بالولاية.

أرسلت الى مكان الحادث فرق الإنقاذ والإسعاف الطبي الاولي. لا معلومات عن خسائر في صفوف السكان.