وزيرا دفاع تركيا وجورجيا يناقشان الأوضاع في المنطقة
AzerTAg.az
٠٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٤]
تبيليسي، 5 أكتوبر (أذرتاج)
التقى وزير الدفاع القومي التركي خلوصي آكار في 5 أكتوبر مع وزير الدفاع الجورجي جوانشير بورجولادزه.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء التعاون ومسائل التعليم الفني والعسكري وتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة بين تركيا وجورجيا.
كما تناول الطرفان بحث الأوضاع في المنطقة، مشيرين الى أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الجوانب في مجال إحلال السلام والامن وحمايتهما في المنطقة.
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