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    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥‎٦]

    تبيليسي، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 2228 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 626 ألف و58 شخصا.

    إن 9162 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 596 الف و380 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
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