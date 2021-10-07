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    تساقط أول ثلج على المناطق الجبلية في نخجوان

    ٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    نخجوان، 7 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تساقط اول ثلج على المناطق الجبلية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن تساقط الثلوج يلاحظ في محافظات الجمهورية ذات الحكم الذاتي أيضا حيث تساقط الثلوج على قرى جبلية بمحافظتي شاهبوز وأوردوباد.

    وتسيطر حاليا على أراضي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية ظروف الطقس الباردة والممطرة.

     

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