قائد القوات البرية الأذربيجانية يتوجه في زيارة الى إسطنبول

باكو، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

توجه نائب وزير الدفاع – قائد القوات البرية الأذربيجانية الجنرال أنور أفندييف في زيارة الى تركيا تلبية لدعوة قائد القوات البرية التركية الجنرال موسى أوسيور.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال أنور أفندييف سيشارك في "يوم المراقب الرفيع المستوى" الذي سيعقد في 14 أكتوبر ضمن التدريبات "سلام اوروآسيا - 2021".