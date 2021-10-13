البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 14 أكتوبر
AzerTAg.az
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
باكو، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 14 أكتوبر / تشرين الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 14 أكتوبر / تشرين الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٧]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥١]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٢]
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٧]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٦:٣٥]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
٠٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٨:٢١]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٨]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥:٥٨]
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٠٠]
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥١]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك