قافلة سيارات مدنية على طريقها من صوقوفوشان نحو كلبجار برفقة قوات حفظ السلام الروسية تتعرض لطلقات نارية عن جماعات مسلحة أرمينية غير شرعية

كلبجار المحررة، 13 تشرين الأول، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن قافلة سيارات مدنية تنقل شحنات غير عسركية وكانت على طريقها من قصبة صوقوفوشان المحررة بمحافظة ترتر الأذربيجانية نحو محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الارميني بغية انشاء بنية تحتية مدنية في اراضي كلبجار برفقة قوات حفظ السلام الروسية تعرضت لطلقات نارية قرابة الساعة 14.00 13 اكتوبر اليوم عن جماعات مسلحة ارمينية غير شرعية قرب منطقة قوزلوكوبري السكنية.

وجاء في بيان الوزارة أن سيارة "نيفا" للشرطة العسكرية التابعة لقوات أذربيجان المتقدمة امام القافلة تعطلت جراء طلقات نارية من أمامها وورائها وعجلتها وآليات التحرك.

ولحسن الحظ لا خسارة ولا اصابة في الارواح.

وشددت الوزارة في البيان على أن استهداف قافلة السيارات المدنية التي كانت على طريقها برفقة قوات حفظ السلام الروسية بقصد اعادة بناء واصلاح واعمار البنية التحتية المدنية في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني بطلقات نارية من قبل جماعات مسلحة ارمينية غير قانونية امرٌ مرفوض كليا وقد رفعت القضية الى قيادة قوات حفظ السلام الروسية وكذلك ادارة مركز المراقبة المشتركة الروسية التركية المنتشرة مؤقتا لدى جزء معين من منطقة قراباغ الاقتصادية التابعة لجمهورية أذربيجان لفتح تحقيق شامل لجميع ملابسات الحادث الغدر.