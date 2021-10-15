أنقرة، 15 أكتوبر، أذرتاج قدم سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض في تركيا رشاد محمدوف اوراق اعتماده الى الرئيس رجب طيب أردوغان 14 اكتوبر. أفادت أذرتاج أن الاستقبال جرى لدى الديوان الرئاسي التركي في أنقرة. شاهتاختي مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : سفير أذربيجان يقدم أوراق اعتماده الى رئيس تركيا

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