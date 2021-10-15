وزارة الدفاع: استشهاد جندي اذربيجاني برصاص قناص ارميني

باكو، 15 أكتوبر (أذرتاج)

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن استشهاد الجندي الأذربيجاني حمزييف أفقان بهرام اوغلو في الساعة 18:15 في 14 أكتوبر برصاص قناص أرميني في جزء من الأراضي الأذربيجانية نشرت فيه قوات حفظ السلام الروسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوزارة طلبت من مركز المراقبة الروسية التركية اجراء التحقيق في هذا العمل الإرهابي الاستفزازي.

وصفت وزارة الدفاع الأذربيجانية هذا العمل الإرهابي الذي نفذته الوحدات العسكرية الارمينية غير القانونية المدعومة من أرمينيا في حين لقاء وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان تحت الرعاية الروسية في منسك بالاستفزاز المتعمد. كما أن هذا الامر دليل آخر على سياسة أرمينيا لتوتير الأوضاع في المنطقة ومنع تنفيذ متطلبات الإعلان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020 والتشهير بنشاط قوات حفظ السلام الروسية.

بناء على القوانين الأذربيجانية، ستواصل أذربيجان اتخاذ خطوات حازمة لتحييد الوحدات العسكرية الارمينية غير القانونية التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي لمحاكمتها القضائية.