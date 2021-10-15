الخارجية: استفزاز أرمينيا الارهابي يخدم لتوتير الاوضاع

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا بشأن استشهاد جندي جيش أذربيجان أفغان بن بهرام حمزايف مصابا برصاص القنص المطلق من قبل جماعات ارمينية مسلحة غير شرعية في جزء من اراضي أذربيجان نشرت فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية 14 اكتوبر الحالي.

وقالت الخارجية في البيان إننا ندين بشدة هذا العمل الارهابي الاستفزازي وهذا الاستفزاز المرتكب من قبل الجماعات المسلحة الارمينية المدعومة من قبل أرمينيا انتهاك انتهاكا صارخا الالتزامات التي تعهدت بها أرمينيا بالبيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م ويخدم لتوتير الاوضاع في المنطقة.

ولا شك في أن هذا الاستفزاز المرتكب من قبل الجماعات الارمينية المسلحة المدعومة من أرمينيا في حين انعقاد لقاء بين وزير الخارجية الأذربيجاني والارميني بوساطة روسيا يعلن عن موقف أرمينيا الانتقامية من جهة وعرقلة فعاليات قوات حفظ السلام الروسية من جهة اخرى.

رحم الله شهيدنا.