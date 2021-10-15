وزارة الدفاع: قتلى وجرحى في اشتباك مسلح بين المسلحين الارمن

باكو، 15 أكتوبر (أذرتاج)

سقط قتلى وجرحى في اشتباك مسلح وقع بين أفراد الوحدات المسلحة الارمينية غير القانونية في جزء من الأراضي الأذربيجانية نشرت فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الاشتباك نشب بسبب مشاجرة مسلحة بين المسلح الأرمني السكران ورفقائه، ثم سمع دوي انفجار.

تعلن وزارة الدفاع الأذربيجانية ان الحادث لا صلة له بالجيش الاذربيجاني.