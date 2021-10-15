عقد لقاء في مينسك جمع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والارميني

باكو، 15 تشرين الأول، أذرتاج

عقد لقاء 14 اكتوبر الحالي جمع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والارميني ارارات ميرزويان بمبادرة ووساطة طرف روسيا وذلك على هامش المشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية لبلدان رابطة الدول المستقلة في مينسك عاصمة بيلاروس.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير جيهون بايراموف اعلن في اللقاء عن موقف أذربيجان من الوضع الراهن ما بعد النزاع في المنطقة ومن شأن تطبيع العلاقات بين البلدين. وشدد الوزير على وجوب التنفيذ التام للبيانين الثلاثيين المؤرخين في 10 نوفمبر عام 2020م وفي 11 يناير عام 2021م.

وعُبّر عن استعدادنا لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على اساس الاحترام بمبادئ القانون الدولي ولا سيما سيادة الدول وسلامة اراضيها وحرمة حدودها. وفي هذا السياق شُدّد على اهمية الشروع في مباحثات حول عملية اعادة ترسيم حدود أذربيجان مع أرمينيا. كما أشير الى وجوب تنفيذ الاتفاقيات على فتح طرق المواصلات كلها في المنطقة.

وتناول الوزير جيهون بايراموف موضوع خطر الالغام الذي يشكل تهديدا مباشرا على حياة الناس في الاراضي المحررة مبينا في هذا السياق ضرورة تقديم خرائط الحقول الملغومة من قبل أرمينيا.

وتحدث الوزير كذلك عن اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح المنفذة في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني.