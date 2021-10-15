الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ألقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 15 أكتوبر كلمة في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي.