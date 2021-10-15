  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٣:١٥‎]

    باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ألقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 15 أكتوبر كلمة في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحافي لجريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية – النص الكامل
    الرئيس علييف يرد على أسئلة عن قوات حفظ السلام الروسية وإيران وأفغانستان ووثائق باندورا
    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥‎٧]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي
    ١١.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠١]
    الرئيس الأذربيجاني يلقي كلمة في الحدث الرفيع المستوى لحركة الانحياز عبر الاتصال المرئي
    ١٠.١٠.٢٠٢١ [٢١:١٦]
    الرئيس إلهام علييف يسافر الى قرية توغ المحررة من الاحتلال الأرميني برفقة ممثلي مجتمع خوجاوند المحررة – صور
    الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي