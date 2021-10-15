الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع مجلس رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٣:١٥]
باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ألقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 15 أكتوبر كلمة في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عبر الاتصال المرئي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٥]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥٧]
١١.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠١]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣١]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢١]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٠]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٦]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٥٥]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥٤]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤٣]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٨]
١٤.١٠.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٧]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٣:٢٢]
٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٧]
٠٧.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥٠]
١٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٥]
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٨]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٨]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:٢٦]
١٤.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٧]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥٦]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٥:٣٢]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٢:٤٩]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١١:١٦]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:١٢]
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣٦]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٧]
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك