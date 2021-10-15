برميل من "آذري لايت" يتجاوز 85 دولار

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انخفض سعر برميل النفط الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 84.90 دولار بعد انخفاضه 0.05 دولار.

يشار الى ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 85.89 دولار في 11 أكتوبر من العام الجاري. أزمة الطاقة العالمية هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط.