وزارة الدفاع: جيش أذربيجان يحبط إقدام جماعات مسلحة ارمينية غير قانونية على عمل ارهابي آخر

باكو، 15 تشرين الأول، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن وحدات جيش أذربيجان لاحظت اقدام عناصر للجماعات المسلحة الارمينية الغير قانونية الناشطة في جزء من اراضي أذربيجان نشرت فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية على عمل ارهابي استفزازي آخر باتجاه أغدره مستغلة هذه المرة سيارة الاسعاف المدني صباح 15 اكتوبر اليوم.

وجاء في بيان الوزارة أن يقظة افراد جيش أذربيجان وتدابير متخذة على الفور ضمنت احباط هذه المحاولة الغدرة واضطرت العناصر المسلحة التي كانت على متن سيارة الاسعاف المدنية الى العودة.

واكدت الوزارة على أن استخدام سيارة الاسعاف المدنية لأغراض عسكرية أمر مرفوض نهائيا ونهج ينتهجه الارهابيون وانتهاك صارخ لمعايير القانون الانساني الدولي.

وإذ أنذرت الوزارة مرة اخرى أنها تدحر دحرا فوريا وحاسما أي نشاط ارهابي استفزازي.