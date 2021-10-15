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    سياسة


    رئيس أذربيجان: نزاع قراباغ اصبح من الماضي

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٤:٢٦]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن نزاع قراباغ اصبح من الماضي وقد قضت أذربيجان عسكريا على النزاع.

    اضاف الرئيس علييف في كلمة ألقاها في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس رؤساء الدول الاعضاء لرابطة الدول المستقلة أن وتيرة المفاوضات المستمرة طوال السنوات العديدة لم تسفر عن شيء ما فلذلك قررت أذربيجان بالقضاء على النزاع عن طريق عسكري سياسي.

    وشدد رئيس الدولة على دور روسيا في التوصل الى وقف اطلاق النار.

    AZERTAG.AZ :رئيس أذربيجان: نزاع قراباغ اصبح من الماضي
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