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    الرئيس إلهام علييف: يطلقون على أغدام اسم "هيروشيما القوقاز"

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٤:٤٦]

    باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يطلقون على مدينة أغدام الأذربيجانية اسم "هيروشيما القوقاز".

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: يطلقون على أغدام اسم "هيروشيما القوقاز"
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