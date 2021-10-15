أذربيجان: تسجيل 1850 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 735 مصاب ووفاة 14 مصابا اليوم

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1850 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 735 مصاب هذا المرض وتوفي 14 مصابا بالفيروس في 15 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 498 ألف و630 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 476 ألف و964 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و734 مريض منهم ويستمر علاج 14 ألفا و932 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و346 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و973 فحص طبي.