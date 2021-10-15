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    الرئيس إلهام علييف: وهدمت 65 مسجدا من 67 مسجدا كان في الاراضي المحررة
    الارمن كانوا يربون الخنازير والابقار في المسجدين الباقيين لاهانة كرامة المسلمين تعمدا

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن اكثر من 150 مواطن أذربيجان سقطوا ضحايا وجرحى جراء انفجارات الألغام بعد الحرب.

    اضاف الرئيس علييف في كلمة ألقاها في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس رؤساء الدول الاعضاء لرابطة الدول المستقلة أن أرمينيا تمتنع عن تسليم الخرائط الكاملة للحقول الملغومة الى أذربيجان مشددا على أن دقة الخرائط القليلة المسلمة الى أذربيجان لا تتجاوز عن مجرد 25 في المائة.

    واستلفت الرئيس علييف خاصة الى أن جميع المباني والآثار التاريخية دمرت في الاراضي المحررة من الاحتلال خلال 30 سنة وهدمت 65 مسجدا من 67 مسجدا كان في الاراضي المحررة مضيفا أن الارمن كانوا يربون الخنازير والابقار في المسجدين الباقيين لاهانة كرامة المسلمين تعمدا.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: وهدمت 65 مسجدا من 67 مسجدا كان في الاراضي المحررة
    الارمن كانوا يربون الخنازير والابقار في المسجدين الباقيين لاهانة كرامة المسلمين تعمدا
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