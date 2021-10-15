أذربيجان: تطعيم أكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 31 ألفا و417 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 15 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 12 ألفا و346 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و19 ألفا و71 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 9 ملايين و138 ألف و351 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و942 ألف و3 أشخاص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و196 ألف و348 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.