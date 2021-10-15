  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يذكر دور الرئيس فلاديمير بوتين الخاص في ايقاف العمليات العسكرية في قراباغ

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف انني اود أن اذكر مرة اخرى دور رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين الخاص في ايقاف العمليات العسكرية حيث أن هذا قد مكّن من نجاة آلاف من الناس من كلا الطرفين من أن سقطوا ضحايا.

    اضاف الرئيس علييف في كلمة ألقاها في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس رؤساء الدول الاعضاء لرابطة الدول المستقلة أن أرمينيا سحبت قواتها الاحتلالية وفقا للبيان الثلاثي من الاجزاء المحتلة من محافظات أغدام ولاتشين وكلبجار الأذربيجانية.

    واكد الرئيس علييف على أن جيش أذربيجان قد حرر الى ذلك الحين اكثر من 300 منطقة سكنية من المدن والقرى والقصبات وبذلك قد قضي على الحرب قضاءً عسكريا سياسية كما جاء ذكره وطبقا للبيان الثلاثي نشرت قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قراباغ الأذربيجانية وأسس فريق عمل برئاسة نواب رؤساء الوزراء لكل من روسيا واذربيجان وارمينيا من اجل معالجة مسائل فتح طرق المواصلات.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يذكر دور الرئيس فلاديمير بوتين الخاص في ايقاف العمليات العسكرية في قراباغ
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣١]
    وزير الدولة الهنغاري: المجر تعتبر الشعوب التركية أشقاء لها
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٦]
    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة ازالة الالغام المضادة للمشاة الفرنسي
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
    التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 16 أكتوبر
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف: أغلقت أذربيجان طريق تهريب المخدرات من إيران الى أرمينيا وأوروبا
    الرئيس إلهام علييف يذكر دور الرئيس فلاديمير بوتين الخاص في ايقاف العمليات العسكرية في قراباغ