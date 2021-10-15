الرئيس إلهام علييف يذكر دور الرئيس فلاديمير بوتين الخاص في ايقاف العمليات العسكرية في قراباغ

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف انني اود أن اذكر مرة اخرى دور رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين الخاص في ايقاف العمليات العسكرية حيث أن هذا قد مكّن من نجاة آلاف من الناس من كلا الطرفين من أن سقطوا ضحايا.

اضاف الرئيس علييف في كلمة ألقاها في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس رؤساء الدول الاعضاء لرابطة الدول المستقلة أن أرمينيا سحبت قواتها الاحتلالية وفقا للبيان الثلاثي من الاجزاء المحتلة من محافظات أغدام ولاتشين وكلبجار الأذربيجانية.

واكد الرئيس علييف على أن جيش أذربيجان قد حرر الى ذلك الحين اكثر من 300 منطقة سكنية من المدن والقرى والقصبات وبذلك قد قضي على الحرب قضاءً عسكريا سياسية كما جاء ذكره وطبقا للبيان الثلاثي نشرت قوات حفظ السلام الروسية في منطقة قراباغ الأذربيجانية وأسس فريق عمل برئاسة نواب رؤساء الوزراء لكل من روسيا واذربيجان وارمينيا من اجل معالجة مسائل فتح طرق المواصلات.