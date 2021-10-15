  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مستعدة للشروع في مباحثات مع أرمينيا حول اعادة ترسيم الحدود

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٣]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن الحرب والنزاع قد مضيا من التاريخ وإنا على استعداد للشروع في مباحثات مع أرمينيا حول اعادة ترسيم الحدود بشرط الاعتراف المتبادل بسلامة الاراضي كما نستعد للأخذ في مباحثات حول اتفاقية سلام مع أرمينيا.

    اضاف الرئيس علييف في كلمة ألقاها في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس رؤساء الدول الاعضاء لرابطة الدول المستقلة أن أذربيجان مستعدة بوجهها بلدا غالبا لتطبيع العلاقات ونأمل في ألاّ تضيع أرمينيا هذه الفرصة التاريخية.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مستعدة للشروع في مباحثات مع أرمينيا حول اعادة ترسيم الحدود
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣١]
    وزير الدولة الهنغاري: المجر تعتبر الشعوب التركية أشقاء لها
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٦]
    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة ازالة الالغام المضادة للمشاة الفرنسي
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٨]
    التسلسل الزمني للحرب الوطنية – 16 أكتوبر
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف: أغلقت أذربيجان طريق تهريب المخدرات من إيران الى أرمينيا وأوروبا
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مستعدة للشروع في مباحثات مع أرمينيا حول اعادة ترسيم الحدود