الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مستعدة للشروع في مباحثات مع أرمينيا حول اعادة ترسيم الحدود

باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن الحرب والنزاع قد مضيا من التاريخ وإنا على استعداد للشروع في مباحثات مع أرمينيا حول اعادة ترسيم الحدود بشرط الاعتراف المتبادل بسلامة الاراضي كما نستعد للأخذ في مباحثات حول اتفاقية سلام مع أرمينيا.

اضاف الرئيس علييف في كلمة ألقاها في اجتماع منعقد عبر الاتصال المرئي لمجلس رؤساء الدول الاعضاء لرابطة الدول المستقلة أن أذربيجان مستعدة بوجهها بلدا غالبا لتطبيع العلاقات ونأمل في ألاّ تضيع أرمينيا هذه الفرصة التاريخية.