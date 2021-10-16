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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٤٣]

    باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أكتوبر تشرين الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0171

    أورو EUR 1 1.9736

    دولار أسترالي AUD 1 1.2615

    روبل بلاروس BYN 1 0.6895

    ريال برازيلي BRL 1 0.3084

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1151

    كرون دنماركي DKK 1 0.2652

    لاري جورجي GEL 1 0.5417

    روبي هندي INR 1 0.0226

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185

    دولار كندا CAD 1 1.3758

    دينار الكويت KWD 1 5.6347

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4088

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0827

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0981

    كرون النرويج NOK 1 0.2014

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4316

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0238

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4011

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2605

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507

    دولار تايوان TWD 1 0.0606

    ليرة تركيا TRY 1 0.1849

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0645

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1991

    كرون التشيك CZK 1 0.0777

    يوان الصين CNY 1 0.2641

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.327

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.528

    كرون السويد SEK 1 0.197

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8419

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1438

    ليرة لبنان LBP 100 0.1122

    ين اليابان JPY 100 1.4918

    بيسو تشيلي CLP 100 0.206

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0121

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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