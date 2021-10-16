البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أكتوبر تشرين الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0171
أورو EUR 1 1.9736
دولار أسترالي AUD 1 1.2615
روبل بلاروس BYN 1 0.6895
ريال برازيلي BRL 1 0.3084
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1151
كرون دنماركي DKK 1 0.2652
لاري جورجي GEL 1 0.5417
روبي هندي INR 1 0.0226
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185
دولار كندا CAD 1 1.3758
دينار الكويت KWD 1 5.6347
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4088
بيسو المكسيك MXN 1 0.0827
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0981
كرون النرويج NOK 1 0.2014
زلوتي بولندا PLN 1 0.4316
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0238
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4011
دولار سنغافورة SGD 1 1.2605
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0606
ليرة تركيا TRY 1 0.1849
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0645
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1991
كرون التشيك CZK 1 0.0777
يوان الصين CNY 1 0.2641
جنيه إنكلترا GBP 1 2.327
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.528
كرون السويد SEK 1 0.197
فرنك سويسرا CHF 1 1.8419
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1438
ليرة لبنان LBP 100 0.1122
ين اليابان JPY 100 1.4918
بيسو تشيلي CLP 100 0.206
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0121
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك