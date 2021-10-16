باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 أكتوبر تشرين الأول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0171 أورو EUR 1 1.9736 دولار أسترالي AUD 1 1.2615 روبل بلاروس BYN 1 0.6895 ريال برازيلي BRL 1 0.3084 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1151 كرون دنماركي DKK 1 0.2652 لاري جورجي GEL 1 0.5417 روبي هندي INR 1 0.0226 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185 دولار كندا CAD 1 1.3758 دينار الكويت KWD 1 5.6347 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4088 بيسو المكسيك MXN 1 0.0827 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0981 كرون النرويج NOK 1 0.2014 زلوتي بولندا PLN 1 0.4316 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0238 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4011 دولار سنغافورة SGD 1 1.2605 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0606 ليرة تركيا TRY 1 0.1849 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0645 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1991 كرون التشيك CZK 1 0.0777 يوان الصين CNY 1 0.2641 جنيه إنكلترا GBP 1 2.327 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.528 كرون السويد SEK 1 0.197 فرنك سويسرا CHF 1 1.8419 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1438 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.4918 بيسو تشيلي CLP 100 0.206 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0121 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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