وحدات الدفاع الجوي تمارس طلقات قتالية

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

تمارس وحدات الدفاع الجوي طلقات قتالية في ميدان القوات العامة وفقا لخطة الاستعدادات القتالية لعام 2021م المصدق عليها من قبل وزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الهدف الرئيسي من الطلقات القتالية بالذخيرة الحية تحسين مهارات الجنود في ادارة منظومات الصواريخ المضادة للطائرات ورفع قدراتهم القتالية.

وتمارس وحدات الدفاع الجوي في تدريبات الطلقات القتالية اخراج منظومات الصواريخ المضادة للطائرات اوسا الى مواقع ونقاط اطلاق النار واعدادها للقتال.