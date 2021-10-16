  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وحدات الدفاع الجوي تمارس طلقات قتالية

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٠]

    باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

    تمارس وحدات الدفاع الجوي طلقات قتالية في ميدان القوات العامة وفقا لخطة الاستعدادات القتالية لعام 2021م المصدق عليها من قبل وزير الدفاع.

    وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الهدف الرئيسي من الطلقات القتالية بالذخيرة الحية تحسين مهارات الجنود في ادارة منظومات الصواريخ المضادة للطائرات ورفع قدراتهم القتالية.

    وتمارس وحدات الدفاع الجوي في تدريبات الطلقات القتالية اخراج منظومات الصواريخ المضادة للطائرات اوسا الى مواقع ونقاط اطلاق النار واعدادها للقتال.

    AZERTAG.AZ :وحدات الدفاع الجوي تمارس طلقات قتالية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢١]
    حفل تخريج في التدريب العسكري باسبارتا لعسكريين أذربيجانيين
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١١:٢٣]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تسعى الى تكوين أرضية لاستفزازات قادمة لها عبر نشر معلومات كاذبة
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
    وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي الوفد الفرنسي
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٣:٤٠]
    وزارة الدفاع: جيش أذربيجان يحبط إقدام جماعات مسلحة ارمينية غير قانونية على عمل ارهابي آخر
    وحدات الدفاع الجوي تمارس طلقات قتالية