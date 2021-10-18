أذربيجان: تسجيل 1896 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 764 مصاب ووفاة 19 مصابا في 17 أكتوبر

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1896 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 764 مصاب هذا المرض وتوفي 19 مصابا بالفيروس في 17 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 502 ألف و207 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 478 ألف و403 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و765 مريض منهم ويستمر علاج 17 ألفا و39 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و261 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و402 فحص طبي.