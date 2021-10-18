أذربيجان: تطعيم أكثر من 25 ألف جرعة من لقاح كورونا في 17 أكتوبر

باكو، 18 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 25 ألفا و462 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 17 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 9 آلاف و962 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و15 ألفا و500 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 9 ملايين و194 ألف و432 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و964 ألف و151 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و230 ألف و281 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.